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Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 01:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.

Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan yolcu konumundaki kadın, şoka girmesi nedeniyle otomobilden çıkmak istemedi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren uğraşları sonucu yaralı kadın araçtan çıkarıldı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü B. idaresindeki 20 UA 721 plakalı otomobil, Kelekçi Yolu Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Takla atan otomobil, yan yatarak durabildi. Otomobildeki sürücü Şükrü B. ile yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü Şükrü B. itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kazanın ardından şoka giren otomobildeki yaralı kadın ise araçtan çıkmak istemedi. Çığlık atan ve ağlayan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen sakinleştirilemedi. Daha sonra ise baygınlık geçiren yaralı kadın, otomobilin içerisine giren itfaiye ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemediKazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemediKazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemediKazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi

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