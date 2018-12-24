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Kazanın şokuyla bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 08:50 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, kontrolünü yitirdiği motosikletiyle 25 metrelik uçuruma düşen sürücü, kazanın şokuyla bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı.

Kazanın şokuyla bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, kontrolünü yitirdiği motosikletiyle 25 metrelik uçuruma düşen sürücü, kazanın şokuyla bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı.
Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki D.Y., yokuş aşağı indiği motosikletinin kontrolünü bir anda yitirdi ve 25 metrelik uçurumdan düştü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazanın şokuyla vücudundaki kırıklara rağmen ayağa kalkarak yürümeye başlayan D.Y., olay yerinden biraz uzaklaştıktan sonra yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında D.Y., ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. D.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Plakası bulunmadığı tespit edilen motosikletin sürücüsü D.Y.'nin de ehliyetinin olmadığı belirtildi.

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