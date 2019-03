Kazanın üzerinden bir yıl geçti, Beril Gebeş’in cenazesinden ve nihai rapordan hala haber yok

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding’e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Beril Gebeş dışında, Mina Başaran (28), Sinem Akay (34), Burcu Gündoğar Urfalı (28), Jasmin Baruh Siloni (30), Liana Hananel (30), Aslı İzmirli (28), Ayşe And (28) ve Eda Uslu (42), Melike Kuvvet’in (39) cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.

“Uçuşa elverişlilik yönünden her iki pilotun, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, pilot lisanslarının geçerli ve kalifiye oldukları tespit edilmiştir. Her iki pilot da, yetkili kurumlarda anormal uçuş şartları için eğitim almış olup, bu eğitimleri başarıyla tamamlamışlardır. Uçağın tüm bakımları yapılmış olup, Uçuşa Elverişlilik Sertifikası günceldir ve Sharjah meydanından kalkış için herhangi bir engel görülmemektedir. Uçuşun kalkış, tırmanış ve düz uçuş safhalarında saat 14:34:37’ye kadar ekip tarafından herhangi bir anormallik bildirilmemiştir. Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana gelmiş olup bu arızanın kaynağı henüz belirlenememiştir. İlgili sistem tasarımı incelenmelidir. Ekibin ilgili arızaya karşı verdiği tepkiler ve motor takatinin düşürülmesi, uçağın stall(havada tutunamamasına) durumuna girmesine sebep olmuştur. Dağlık bölgeye çarpmadan önce uçağın kumanda kabiliyeti vardı.Kaza sonucunda herhangi bir uçuş emniyet önerisi henüz hazırlanmamış olup, kazanın incelemesi tamamlandığında nihai raporun sonunda yayınlanacaktır. Uçağın motorları çalışıyor ama stall durumundan çıkamayıp, uçak sürekli anormal durumlara girince her iki motor da çarpmaya yakın durdu” (Fotoğraflı)