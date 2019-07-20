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Kazanlı sahilinde carettaların yuvalama alanı temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 22:56 | Son Güncelleme

 MERSİN'de, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı sahili, sivil toplum örgütleri, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler ve belediye ekiplerince temizlendi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı sahili, sivil toplum örgütleri, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler ve belediye ekiplerince temizlendi.

Akdeniz Belediyesi, Akdeniz 3'üncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği öncülüğünde, AFAD, AKUT ekipleri ile ERASMUS programı ve İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen öğrencilerin katılımı ile merkez Kazanlı Mahallesi sahilinde, "Doğayı kirletme, hayatın rengini tüketme" sloganıyla temizlik kampanyası düzenlendi.

Kampanya hakkında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kazanlı'nın Türkiye'nin en güzel sahillerinden biri olduğunu belirterek, "Daha yaşanılır, güzel ve yeşil Akdeniz düşünüyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam edecek. Belediyemiz buraya itina gösteriyor ve temizliyor. Bunu devam ettireceğiz. Gençlerimiz ve yabancılar ilgi gösteriyor. Bu kumu ve sahilin uzunluğunu Türkiye'nin hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu farkındalığı her beraber yaşatacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Gültak, Akdeniz 3'ncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği üyeleri, AFAD, AKUT ekipleri ile ERASMUS programı ile İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen öğrencilerinle birlikte caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı kumsaldaki kilolarca lastik, plastik, cam ve çöpleri topladı. Toplanan çöpler belediye ekiplerince taşınıp imha edildi.

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