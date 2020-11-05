“Kazanmak İçin Yeterli Sayıda Eyalette Üstünlük Sağlıyoruz”

Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım başkanlık seçimlerini kazanacağına olan inancını dile getirdi ve kazanmak için yeterli sayıda eyalette üstünlük elde ettiklerinin net biçimde görülebildiğini kaydetti.

Biden, Delaware eyaletinde yaptığı açıklamada, “Uzun bir sayım gecesinin ardından, başkanlığı kazanmak için gereken 270 seçici kurul delegesine erişecek sayıda eyaleti kazanmakta olduğumuz açık. Kazandığımı ilan etmiyorum ama oy sayımı tamamlandığında kazananın biz olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Amerika’nın bir sonraki başkanının kim olacağına Amerikan halkının karar vereceğine vurgu yapan Biden, her bir oyun sayılması gerektiğinin de altını çizdi.

Biden, seçim süreci tamamlandığında artık sert kampanya söylemlerini geride bırakmanın, gerilimi düşürmenin ve “herkesin birbirini dinlemesinin” zamanı olacağını söyledi, “Bizler düşman değiliz” dedi.

Demokrat olarak kampanya yürütse de, seçimleri resmen kazandığı takdirde tüm ABD’nin başkanı olarak görev yapacağını vurgulayan Biden, başkanlık makamının partizan bir kurum olmadığını, herkesi temsil ettiğini söyledi, “Bana oy vermeyenler için de aynı şekilde çalışacağım” ifadesini kullandı.