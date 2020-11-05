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“Kazanmak İçin Yeterli Sayıda Eyalette Üstünlük Sağlıyoruz”

05.11.2020 01:23 | Son Güncelleme

Delaware eyaletinde konuşan Demokrat başkan adayı Biden, “Kazandığımı ilan etmiyorum ama oy sayımı tamamlandığında kazananın biz olacağımıza inanıyorum” dedi

“Kazanmak İçin Yeterli Sayıda Eyalette Üstünlük Sağlıyoruz”

Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım başkanlık seçimlerini kazanacağına olan inancını dile getirdi ve kazanmak için yeterli sayıda eyalette üstünlük elde ettiklerinin net biçimde görülebildiğini kaydetti.

Biden, Delaware eyaletinde yaptığı açıklamada, “Uzun bir sayım gecesinin ardından, başkanlığı kazanmak için gereken 270 seçici kurul delegesine erişecek sayıda eyaleti kazanmakta olduğumuz açık. Kazandığımı ilan etmiyorum ama oy sayımı tamamlandığında kazananın biz olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Amerika’nın bir sonraki başkanının kim olacağına Amerikan halkının karar vereceğine vurgu yapan Biden, her bir oyun sayılması gerektiğinin de altını çizdi.

Biden, seçim süreci tamamlandığında artık sert kampanya söylemlerini geride bırakmanın, gerilimi düşürmenin ve “herkesin birbirini dinlemesinin” zamanı olacağını söyledi, “Bizler düşman değiliz” dedi.

Demokrat olarak kampanya yürütse de, seçimleri resmen kazandığı takdirde tüm ABD’nin başkanı olarak görev yapacağını vurgulayan Biden, başkanlık makamının partizan bir kurum olmadığını, herkesi temsil ettiğini söyledi, “Bana oy vermeyenler için de aynı şekilde çalışacağım” ifadesini kullandı.

Biden, “Bu sadece benim ya da bizim zaferimiz olmayacak, Amerikan halkının ve demokrasinin zaferi olacak” derken, Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti’nin renklerine atfen, “Kırmızı ya da mavi eyaletler değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri” diyerek birlik mesajı verdi.

Bİden çekişmeli eyaletlerden Pennsylvania’dan gelecek sonuçlardan çok iyimser olduğunu, burada posta yoluyla oy kullanılan oyların büyük çoğunluğunun kendisine verildiğini söyledi.

Biden, Amerikan Anayasası’da yer alan “We the people” ifadesine atfen “Amerikan halkı hiçbir şekilde tacize boyun eğmez, hiç bir şekilde susturulamaz ve yenilgiye zorlanamaz” dedi.

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