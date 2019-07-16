Kazara annesini vurdu, 'tabancayı parkta buldum' dedi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, B.A.'nın (17) evde incelediği tabancanın kazara ateş alması sonucu annesi A.A.(41) boynundan yaralandı. Gözaltına alınan B.A., tabancayı parkta bulup eve getirdiğini öne sürdü.

​Olay, dün gece saatlerinde, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. B.A.'nın evde elindeki tabanca kazara ateş aldı. Annesi A.A., tabancadan çıkan merminin boynuna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. B.A.'nın ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Annesini kazara vurduğunu söyleyen B.A., "Hastanebaşı Parkı'nda tabanca buldum. Evde tabancayı incelerken ateş aldı ve annemi yanlışlıkla vurdum' dedi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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