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Kazara arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

Adana’da silahla oynarken kazara patlaması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde 31 Ağustos’ta meydana geldi.

Kazara arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Adana’da silahla oynarken kazara patlaması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde 31 Ağustos’ta meydana geldi. İddiaya göre, Resul Ç. (20) sokakta silahla oynarken kazayla arkadaşı Onur Güç’ü (26) tabancanın ateş alması vurarak öldürdü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Polis o gece mahallede kavga çıktığını ve iki kişinin darp edildiğini belirledi. Polis bu tespitler üzerine iki arkadaşın da bu kavgaya hazırlanırken silahı patlattığını tespit etti. Polis bu tespitler üzerine kazara arkadaşını öldüren Resul Ç. ve daha önce kavgaya karışan Tahir G. (20), Sercan Y. (19) ve Erencan K.’yi (18) gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Sercan Y. ve Erencan K. savcılıkça serbest bırakıldı, arkadaşını yanlışlıkla vurduğu öne sürülen Resul Ç. ve Tahir G. nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Şüphelilerden Resul Ç. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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