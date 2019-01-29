Kazara ateşlenen tüfek ile müşteri öldü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobilini tamir için tamirhaneye götüren müşteri, kalfanın bakımını yaptığı öne sürülen av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Halfeti ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, kalfa olarak çalışan Y.B. (32), ruhsatsız av tüfeğinin bakımını yaptığı sırada elindeki silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, otomobilini tamire getiren Süphan Kılıç’a (37) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Süphan K., müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılıç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayda gözaltına alınan Y.B. gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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