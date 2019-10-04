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Kazara eniştesini vuran kayınbirader ile kavgaya karışan 2 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Roman ailelerin kavgasını ayırmaya çalışan eniştesi Hasan Nail Çalgı'nın (32), kazara ateş alan tüfeğiyle vurulup, yaşamını yitirmesine neden olan Sergen D.

Kazara eniştesini vuran kayınbirader ile kavgaya karışan 2 kişi adliyede

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Roman ailelerin kavgasını ayırmaya çalışan eniştesi Hasan Nail Çalgı'nın (32), kazara ateş alan tüfeğiyle vurulup, yaşamını yitirmesine neden olan Sergen D. ile kavgaya karışan A.B. ve Ş.B., adliyeye sevk edildi.
Olay, çarşamba günü gece saatlerinde, Edremit'e bağlı İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. Roman 3 aile arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Nail Çalgı, kayınbiraderi Sergen D.'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak, hayatını kaybetti. Kavgada rastgele açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 10 kişi ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla Edremit'teki hastanelere kaldırdı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Sergen D.'yi ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Akçay Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Kavgaya karıştığı belirtilen A.B. ve Ş.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sergen D., A.B. ile Ş.B., bugün adliyeye sevk edildi.

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Kazara eniştesini vuran kayınbirader ile kavgaya karışan 2 kişi adliyedeKazara eniştesini vuran kayınbirader ile kavgaya karışan 2 kişi adliyedeKazara eniştesini vuran kayınbirader ile kavgaya karışan 2 kişi adliyedeKazara eniştesini vuran kayınbirader ile kavgaya karışan 2 kişi adliyede

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