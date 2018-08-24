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Kazara eşini öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

Gaziantep'te tüfekle şakalaşırken eşini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde av tüfeğiyle kazara eşini öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Seyfullah İ. (21), Altınova Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Mine İ. (19) ile av tüfeğiyle şakalaşmaya başladı.

Tüfeğinin ateş alması üzerine yaralanan Mine İ, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Seyfullah İ. gözaltına alındı.

Suriyeli çiftin yaklaşık 1 ay önce evlendikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Nurdağı ölüm

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