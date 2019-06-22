HABER

Kazara iki kişiyi vurunca kalp kirizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 00:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da rastgele ateş açtıktan sonra yere indirdiği silahının kazara ateş alması sonucu 2 kişiyi yaralayan zanlı, olayın ardından kalp krizi geçirdi - Yaralanan 2 kişi hastanede yaşamını yitirdi, kalp krizi geçiren zanlının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kız isteme sırasında rastgele ateş açtıktan sonra yere indirdiği silahının kazara ateş alması sonucu 2 kişiyi yaralayan zanlı, daha sonra kalp krizi geçirdi.

İddiaya göre, Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesinde kız istemeye giden bir grup, ziyaret sonrası “eğlenme” maksadıyla sokakta taşkınlık yaptı. C.K. (54) de belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. C.K’nin tutukluk yapması nedeniyle yere indirdiği tabancasının kazara ateş alması sonucu çıkan mermiler, Ramazan Başer (64) ile Muhammet Nazmi Arıkan'a (17) isabet etti. Başer ile Arıkan yaralandı, C.K. ise olay sonrası bulunduğu yerde kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar ve kalp krizi geçiren C.K. ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Başer ile Arıkan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki C.K'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşındaKafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında
"Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte yürüteceğiz""Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte yürüteceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Karamık Karacaören kız isteme

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Babel şoku! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Babel şoku! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Bir zanlı daha tutuklandı

4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Bir zanlı daha tutuklandı

Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.