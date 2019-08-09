HABER

Kazara kardeşini kepçeyle ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 01:32 | Son Güncelleme

Kazara kardeşini kepçeyle ezdi

Aydın'ın Didim ilçesinde küçük yaştaki bir kişi kullandığı kepçe ile kazara 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, O.E. (16) Küçük Sanayi Sitesi'ndeki babası Ünal E'ye ait hurdacı dükkanında kullandığı kepçe ile kazara 6 yaşındaki kardeşi Ünal Efe E'yi ezdi. Esnafın yardımıyla küçük çocuk kepçenin altından çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzere olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünal Efe E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve baba olay yerinde fenalaştı. Ünal Efe E'nin 5 çocuklu ailenin en küçüğü olduğu öğrenildi.

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Yine aynı olay! Faciadan dönüldüYine aynı olay! Faciadan dönüldü
Afyonkarahisar’da artçı depremler devam ediyorAfyonkarahisar’da artçı depremler devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didim’de Kardeşini Kepçeyle kardeşini ezdi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Fırtına'dan muhteşem geri dönüş

Fırtına'dan muhteşem geri dönüş

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar’da artçı depremler devam ediyor

Artçı depremler devam ediyor!

Mersin'de seyir halindeki otobüste yangın

Bir otobüs yangını daha! Faciadan dönüldü

Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Manisa'da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 10 yaralı

Yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

8 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 25 milyon TL devretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.