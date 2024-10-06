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  4. 'Kazara sakal bıraksaydı' Cani Semih Çelik'le ilgili sosyal medyada anlamsız tartışma! Tepkiler gecikmedi: 'Hala siyaset peşinde...'

'Kazara sakal bıraksaydı' Cani Semih Çelik'le ilgili sosyal medyada anlamsız tartışma! Tepkiler gecikmedi: 'Hala siyaset peşinde...'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.10.2024 07:54
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Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri... Ne çözülebiliyor ne azaltılabiliyor. 7'den 70'ye herkesin aynı fikirde olması gereken konuda bile sosyal medyada başka tartışmalar yaşanabiliyor. Bir sosyal medya içerik üreticisinin cani Semih Çelik'i paylaşıp 'kazara sakal bıraksaydı' paylaşımı tepkileri çekti. Bu konuda bile işin içine ideoloji sokma çabaları diğer kullanıcıların tepkisini çekti.

Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice katleden Semih Çelik Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirdi. Bitmek bilmeyen kadın cinayetleri yeniden 1 numaralı tartışma konusu haline gelirken sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak herkesin hem fikir olup karşı durması gereken olayda bile işin içine yine ideoloji sokularak farklı tartışmalar başlatılmak istendi.

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'SAKAL' TARTIŞMASI

Bunlardan biri de sosyal medyada içerik üreten Taha Hüseyin Karagöz'den geldi. Katilin fotoğrafını paylaşan Karagöz, "Şu cani kazara sakal bıraksaydı... Düşünemiyorum" notunu düştü. Karagöz'ün bu paylaşımına doğal olarak da tepki gecikmedi.

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"BAKIŞ AÇINIZ YANLIŞ"

Karagöz'ün bu tutumunu eleştiren bir kullanıcı, "Ne alakası var kızın annesi tesettürlü belki bunun da annesi öyle. Böyle bir durumda bu bakış açınızı çok yanlış buldum. Referans noktanızda sorun var gibi." ifadelerini kullandı.

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Başka bir kullanıcı ise Karagöz'ü, "Karşı tarafta 'ya katledilenler başörtülü olsaydı' mı diyerek cümleye girip algı yapması gerekiyor şimdi sayın gazeteci!? Bu ne biçim algı!? Ölen de öldüren de bu ülkenin vatandaşı. Herkesin sorumluluğu" sözleriyle hedef aldı.

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"BİR SÜRE BEKLEMEN GEREKECEKTİ"

Bir diğer kullanıcı ise, Karagöz'ün taraf olduğunu "İyi ya işte. Sakallı olmadığı için cani diyebiliyorsun. Yoksa bir süre beklemen gerekecekti." ifadeleriyle vurguladı.

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"SAKALLI SAKALSIZ NE FARKEDER"

Bazı kullanıcılar da durumu, "Halen daha siyaset peşinde olunması insanlığın bittiği yerdir… Yazıklar olsun sakallı sakalsız ne fark eder?" sözleriyle özetledi.

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NE OLMUŞTU?

Kan donduran olay önceki gün İstanbul'da yaşanmıştı. Eyüpsultan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürmüş, daha sonra intihar etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya katil sakal Semih Çelik
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