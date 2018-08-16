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Kazara tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

Kazara tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Kırka beldesindeki bir beton santralinin müdüriyet odasında oturan M.E.Y. (33) ile T.O'nun (33), inceledikleri tabanca kazara ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi, odanın tahta kapısını delip bankta oturan Cemal Bancıoğlu'na isabet etti.

Ağır yaralanan Bancıoğlu, kaldırıldığı Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bancıoğu'nun cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili M.E.Y. ve T.O. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Cemal Bancıoğlu Kaza tabanca

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