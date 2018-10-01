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Kazara vurulan çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babalarına ait tabancayla oynayan küçük kardeşlerine müdahale etmek isterken kazara vurulan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babalarına ait tabancayla oynayan küçük kardeşlerine müdahale etmek isterken kazara vurulan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesindeki evlerinde Ş.E (15), 4 ve 6 yaşlarındaki iki kardeşinin babalarına ait ruhsatsız tabancayla oynadığını gördü.

Kardeşlerinin elinden tabancayı almak isteyen Ş.E, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Aile bireyleri ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

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Kazara Vuruldu mardin tabanca

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