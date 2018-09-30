Kazara vurularak şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ (AA) - Suriye'nin El Bab bölgesinde kazara vurularak şehit olan piyade sözleşmeli er Levent Yerli, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesindeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

El Bab'daki görevi esnasında 4 gün önce kazara vurularak yaralanan 22 yaşındaki Yerli, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Askeri helikopterle kente getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla memleketi Baskil ilçesine bağlı Kadıköy köyüne götürüldü.

Şehidin naaşı, köy camisinde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin ailesi, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Sami ve Emine Yerli çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehit Yerli'nin, bekar olduğu öğrenildi.

