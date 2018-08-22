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Kazaya bakarken bariyerlere çarptı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 19:46 | Son Güncelleme

Aydın'da meydana gelen kazaya bakmak isterken bariyerlere çarpan sürücü başka bir kazaya sebebiyet verdi

Aydın'da farklı istikamette aynı dakikalarda meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Dinç'in (26) kullandığı 09 M 0228 plakalı yolcu minibüsü, Denizli-Aydın karayolu Pınardere üst geçidinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AU 132 plakalı otomobile çarptı.

Minibüsün bariyerlere çarparak durabildiği kazada minibüs şoförü yaralandı.

- Kazaya bakmak isterken bariyerlere çarptı

İddiaya göre, kazaya bakmak isteyen ve farklı istikamette seyreden Mahmut K. (57) yönetimindeki 09 HC 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı, arkasından gelen Mücahit Çapın'ın (29) kullandığı 09 HA 821 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Çapın, eşi Özlem (29), çocukları Muhammet Emin (6) ve Rabia Çapın (4) ile diğer otomobilin sürücüsü ile Serpil (57) ve Merve K. (24) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil yaralı

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