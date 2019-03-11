HABER

Kazaya bakarken kaza yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:36 | Son Güncelleme

Karabük'te meydana gelen kazaya bakan karşı şeritteki sürücülerin kaza yapması sonucu bir kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazaya bakan karşı şeritteki sürücülerin kaza yapması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Mustafa Ş. yönetimindeki 78 AF 138 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Abdullah Ç. idaresindeki 78 AC 057 plakalı otomobille Kireç Kuyusu mevkisinde çarpıştı. Otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Bu sırada karşı şeritte Karabük'ten Safranbolu istikametine giden sürücüler, kazaya bakarken kaza yaptı.

Aynı yerde Burhan A'nın kullandığı 10 D 6424 plakalı otomobil, önünde seyreden M.D. yönetimindeki 78 AAF 688 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Yonca A. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
Ekmek parası gözleri önünde yandı! 'Ocağımız battı'Ekmek parası gözleri önünde yandı! 'Ocağımız battı'
Batman'a 5 metrelik Atatürk heykeliBatman'a 5 metrelik Atatürk heykeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu tarfik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te seyir halindeki tırda yangın

Ekmek teknesi gözleri önünde yandı! 'Ocağımız battı'

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Eşyalı evini soyan kiracısının fotoğraflarını afiş yaparak ifşa etti

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.