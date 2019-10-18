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Kazaya bakmak için duran araca arkadan çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 23:22 | Son Güncelleme

Pendik’te bir sürücünün, meydana gelen kazaya yardım için durdurduğu aracına arkadan gelen bir motosikletli çarptı.

Pendik’te bir sürücünün, meydana gelen kazaya yardım için durdurduğu aracına arkadan gelen bir motosikletli çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi D-100 karayolunun E-80 bağlantı yolu Kartal istikametinde seyreden 34 ZK 4117 plakalı araç sürücüsü, karşı yönde meydana gelen trafik kazasına bakıp yardım etmek için durduğu sırada arkadan gelen 34 BZH 938 plakalı motosiklet öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleye göre vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-80 Bağlantı yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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