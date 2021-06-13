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Kazaya davetiye çıkardılar!

13.06.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçemece'de 5 patenli genç, hareket halindeki bir otomobilin arkasına tutunarak ilerledi. Gençler, hem sürücüyü hem kendilerini tehlikeye attı.

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, patenli 5 gencin otomobilin arkasına tutunup, ilerlediği tehlikeli anlar, kamerasıyla görüntülendi.

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Trafikte ilerleyen patencilerden 2'si, otomobilin yan taraflarına diğer 3’ü ise, otomobilin arka kısmına tutunarak yolda ilerlemeye devam etti. Hem kendilerini hem trafiği hem de sürücüyü tehlikeye düşüren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDILAR

Kazaya davetiye çıkaran gençlerin canlarını hiçe saydıkları anlara vatandaşlar tepki gösterdi.

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İstanbul Küçükçekmece

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