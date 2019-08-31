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Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

Adana’da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden CANKUR ekibi kaza yaptı.

Adana’da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden CANKUR ekibi kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde Dadaloğlu Kavşağı’nda meydana gelen kazada, ihbar üzerine 01 ETS 91 plakalı CANKUR minibüsü trafik kazasına müdahale etmek üzere yola çıktı. CANKUR ekibinin içinde bulunduğu minibüs hareket halindeki 06 DT 7425 plakalı hafif ticari araca ardından park halindeki 07 AAD 441 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ait kamyonete çarparak yan yattı. Kazada CANKUR ekibinden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza anının anlatan hafif ticari araç sürücüsü Ferhat Tülek, "Ben yeşilde geçtim. CANKUR kırmızıda geçti ve hızlıydı” dedi.
Belediye personeli Sibel Yücel ise, “Minibüs takla atarak gitti. Çok korktuk" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan bazı vatandaşlar kazayı sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Kazaya giden kurtarma ekibi kaza yaptı: 3 yaralı
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