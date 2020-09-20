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Kazaya karışan aracın alkollü sürücüsü sağlık ekiplerine saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karşı şeride geçerek, hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mahmut T. (37), sağlık personeline saldırınca polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Yapılan testlerde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmut T.'nin ehliyetine el konularak 5 bin lira da ceza kesildi.

Kazaya karışan aracın alkollü sürücüsü sağlık ekiplerine saldırdı

Kaza, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi alt geçidinde meydana geldi.

Alt geçide kontrolsüz girdiği iddia edilen Mahmut T. yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçerek, Emre G. (30) yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan Mahmut T., önce sağlık personeline, ardından da kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine saldırdı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen Mahmut T.’nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Yapılan alkol muayenesinde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmut T., polisler tarafından gözaltına alındı. Geçici olarak ehliyetine el konulan Mahmut T.'ye 5 bin lira da ceza uygulandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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