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Kazaya karışan kamyondaki kavunlar yola döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobil, tır ve kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Kazada kamyondan yola dökülen kavunlar nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan kamyondaki kavunların yola dökülmesi trafik akışını aksattı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Serkan B. idaresindeki 01 SB 043 plakalı kavun yüklü kamyona, Bolu Dağı Tüneli kesiminde İsmail D. yönetimindeki 14 AAD 871 plakalı tır arkadan çarptı. Sol şeride savrulan tıra, Abdulkadir K. idaresindeki 06 KRM 13 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

Tır sürücüsü olay yerine gelen sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kazaya karışan kamyonda bulunan 15 ton kavunun bir kısmı otoyola döküldü.

Kavunlar, kara yolu işçileri tarafından toplanarak iş makinesi yardımıyla kara yollarına ait kamyona taşındı.

Kavunların toplandığı sırada otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlandı. Bölgede bir süre aksayan trafik akışı kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ve kavunların toplanmasının ardından normale döndü.

Tır sürücüsü İsmail D, yaptığı açıklamada, en sol şeritte giderken önünde ilerleyen kamyonu son anda fark ettiğini belirterek, "Kamyon gayet yavaş gidiyordu. Kamyona çarpmamak için orta şeride geçmeye çalıştım ancak geç kaldım. Bu arada arkadan gelen bir otomobil de bana çarptı." diye konuştu.

Şoför Serkan B. ise kamyonda 15 ton kavun ve bir miktar karpuz olduğunu dile getirerek, "En sol şeritten çok yavaş şekilde seyrediyordum. Arkadan gelen tır bana çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyondaki kavunlar yola savruldu. Çok zararım var." ifadelerini kullandı.

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Abant İzzet Baysal Anadolu otoyolunun Bolu Dağı Üniversitesi Eğitim

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