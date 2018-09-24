Kazaya karışan kamyondaki kavunlar yola döküldü

Kazada, otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

Tır sürücüsü İsmail D, yaptığı açıklamada, en sol şeritte giderken önünde ilerleyen kamyonu son anda fark ettiğini belirterek, "Kamyon gayet yavaş gidiyordu. Kamyona çarpmamak için orta şeride geçmeye çalıştım ancak geç kaldım. Bu arada arkadan gelen bir otomobil de bana çarptı." diye konuştu.

Şoför Serkan B. ise kamyonda 15 ton kavun ve bir miktar karpuz olduğunu dile getirerek, "En sol şeritten çok yavaş şekilde seyrediyordum. Arkadan gelen tır bana çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyondaki kavunlar yola savruldu. Çok zararım var." ifadelerini kullandı.

