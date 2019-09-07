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Kazaya karışan motosiklet sürücüsü dövüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 09:21 | Son Güncelleme

BURSA'da önünde seyreden hafif ticari araç ani manevra yapınca kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü dövüldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da önünde seyreden hafif ticari araç ani manevra yapınca kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Arkasındaki eşiyle birlikte kazadan yara almadan kurtulan motosiklet sürücüsü, çıkan tartışmada ticari aracın sürücüsü ve 3 yakını tarafından darbedildi. O anlar cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde İbrahim T. (46) yönetimindeki 16 TK 867 plakalı motosiklet, önünde seyrederken bir anda manevra yapan İlhan Ç. (36) yönetimindeki 28 NC 388 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki eşinin yara almadan kurtulduğu kazada, taraflar arasında tartışma çıktı. Ticari aracın sürücüsü İlhan Ç. ve yanındaki 3 yakını, İbrahim T.'ye sopa ve kemerle saldırdı. Eşi İbrahim T.'nin gözü önünde dövüldüğünü gören Sabiha T., çığlık atıp yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Kanlar içinde kalan İbrahim T., çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. İlhan Ç. ve 3 yakını, polis tarafından gözaltına alınırken, olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Kazaya karışan motosiklet sürücüsü dövüldüKazaya karışan motosiklet sürücüsü dövüldü

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