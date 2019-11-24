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Kazaya karışan park halindeki aracın trafikten men olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:59 | Son Güncelleme

Sinop’un Ayancık ilçesinde önceki gün 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında park halinde bulunan aracın trafikten men olduğu tespit edildi.Ayancık-Türkeli kara yolunun 3.

Kazaya karışan park halindeki aracın trafikten men olduğu ortaya çıktı

Sinop’un Ayancık ilçesinde önceki gün 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında park halinde bulunan aracın trafikten men olduğu tespit edildi.
Ayancık-Türkeli kara yolunun 3. kilometresindeki Pazarcık mevkisinde meydana gelen kazada, D.Ü.’nün kullandığı ve arıza çıkması sebebiyle yol kenarına park ettiği 57 HD 467 plakalı otomobilin, ruhsatsız ve trafikten men olduğu belirlendi.
Yine aynı istikamette seyir halinde olan H.Ş.’nin kullandığı 57 EH 557 plakalı otomobil arkadan çarpmış, kazada H.Ş. ve diğer araç sürücüsü D.Ü. yaralanmıştı. Yaralılardan D.Ü.’nün durumunun ağır olduğu ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.
Trafikten men olduğu ve hiçbir evrakının bulunmadığı belirlenen 57 HD 467 plakalı otomobil, Boyabat ilçesinde yediemine çekildi.

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