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Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 21:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan polis memuruna, yoldan geçen başka bir araç çarptı.Olay, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan polis memuruna, yoldan geçen başka bir araç çarptı.
Olay, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasına müdahale ederek çevre güvenliğini sağlayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Recep Büyük’e, Mehmet M. yönetimindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru yaralanırken, ilk yardımına meslektaşları koştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi tamamlanan Büyük, tedavi edilmek üzere Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mehmet M. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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