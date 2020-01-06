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  4. Kazaya neden olan sürücünün kaçmasına izin vermediler

Kazaya neden olan sürücünün kaçmasına izin vermediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:01 | Son Güncelleme

 BURSA'da, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin sıkıştırmasıyla nedeniyle kontrolden çıkan halk otobüsü, başka bir otomobile çarptı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin sıkıştırmasıyla nedeniyle kontrolden çıkan halk otobüsü, başka bir otomobile çarptı. Otobüs şoförü Rıdvan Y. (45) ve yolcular, hatalı manevra yapan otomobilin önünü kesip, kaçmasına engel oldu. O anlar, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Nuri B. yönetimindeki 16 KGS 22 plakalı otomobille iddiaya göre hatalı sollamaya yaparak Rıdvan Yakut yönetimindeki 16 M 36005 plakalı halk otobüsünü sıkıştırdı. Bu sırada kontrolden çıkan halk otobüsü, başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından Nuri B.'nin yola devam ettiğini gören, Rıdvan Yakut ve otobüsteki yolcular araçtan inip, otomobilin önünü kesti. Bu sırada Yakut'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yolcular da başka bir halk otobüsüne bindirildi. Rıdvan Yakut polis ekipleri gelinceye kadar, otomobilin önünden ayrılmayıp, sürücü Nuri B.'nin gitmesine izin vermedi.
Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardınden Nuri B.'ye ceza kesti.
'BAŞKA ARAÇ YÜZÜNDEN KAZA YAPTIM'
Halk otobüsü şoförü Rıdvan Yakut, kaza anını şöyle anlattı:
"Ben normal güzergâhımda geliyordum, sağ taraftan ışıklara yaklaşınca yavaşladım. Diğer araç önümü kesti, kornaya bastığım halde direk önüme geçti diğer arabaya çarpmamak için manevra yaptım ve park halindeki araca çarptım. Kazaya sebebiyet olan aracı önünü kestim. Kaçmak istedi durmadı, bende araçtan indim yolcular ile beraber önünü kestik. Başka bir araç yüzünden kaza yaptık"
Ayrıca, kaza anı anbean otobüsün içindeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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