HABER

Kazaya neden oldu, yaralıya yardım etmek yerine telefonuyla konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

 OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, alışveriş yapmak için geldiği market önünde motosikletini durduran İlker Sarı, otomobile çarpan pikabın üzerine savrulması sonucu yaralandı.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, alışveriş yapmak için geldiği market önünde motosikletini durduran İlker Sarı, otomobile çarpan pikabın üzerine savrulması sonucu yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün Sarı'ya yardım etmek cep telefonuyla konuşması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 4 Kasım'da Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde meydana geldi. 80 LM 593 plakalı motosikletini alışveriş yapmak için geldiği marketin önüne çeken İlker Sarı (43), arkasından gelen pikabın, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı otomobile çarparak üzerine savrulması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü İlker Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada hatalı dönüş yaparak kazaya neden olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün cep telefonuyla konuşması dikkat çekti. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'TELEFONLA UĞRAŞMASI ÜZDÜ'

Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan İlker Sarı, taburcu edildi. Pikabın üzerine savrulmasıyla kendisini kaybettiğini anlatan Sarı, "Pikap çarparak resmen havaya uçurdu. Kendimi kaybettim ama kısa süre sonra ayağa kalktım. Çok şükür iyiyim. Ama kazaya sebebiyet veren ve hatalı dönüş yapan araç şoförünün bize yardımcı olması gerekirken telefonla uğraşması beni üzdü" dedi.

Sarı, büyük şok atlattığını ve halen olayın şokunu yaşadığını belirterek, trafikte daha dikkatli olunmasını istedi.

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Beykoz’da lösemi farkındalığı için anlamlı etkinlikBeykoz’da lösemi farkındalığı için anlamlı etkinlik
Gezmeye geldiği Bilecik’te tanıdığının evinde intihar ettiGezmeye geldiği Bilecik’te tanıdığının evinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.