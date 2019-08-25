Kazaya sebebiyet veren iki at telef oldu

Eskişehir’de başıboş iki atın çevreyolundan karşıya geçmek istemesi sonrasında meydana gelen kazada iki at telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Şarhöyük Mahallesi Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde başıboş iki at yolun karşısına geçmek istedi. Yolun yarısına kadar karşıya geçen atlar, ortada bulunan demir bariyerlerden geçerek yola atladı. Bu sırada Musa Özgür idaresindeki 16 AAT 714 plakalı otomobil iki ata çarptı. Özgür’ün arkasında bulunan 26 E 7710 plakalı kamyon ise yerde yatan atın üzerinden geçti.

Vatandaşlar yaralı ata su dökerek müdahalede bulundu

Kaza sonrasında sürücü ve yerde yatan atlara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Sürücü ve otomobilde bulunan eşi ile iki çocuk yol kenarına alınırken, yaralı olan bir ata ise soğuk su dökerek, müdahale etti. Ancak yaralı diğer atta kısa süre sonra öldü. Olayı gören bir vatandaş ise kazayı gördükten sonra koşarak gelerek müdahale ettiklerini söyledi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Musa Özgür, yaşanan kazayı şöyle anlattı:

“Normal seyir halinde giderken, atlar birden tellerin arasında karşıya geçti. Ben de frene basmama rağmen atlara çarptım. Bursa istikametinden Ankara istikametine doğru gidiyordum.”

Öte yandan, kaza sonrasında çevre yolunda trafik akışı bir süre tek şerit halinde devam etti. Uzun kuyruklar oluşurken, trafik atların ve kazaya karışan otomobilin kaldırılması sonucunda yeniden üç şerit olarak trafiğe açıldı.

