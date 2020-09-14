Kazaya, uyuyan otobüs şoförünün neden olduğu anlaşıldı

Pendik’te sabah saatlerinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yan yatmıştı. 3 kişinin yaralandığı kazanın, otobüs şoförünün direksiyon başında uyuması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Kaza, 06.02 sıralarında Pendik Esenyalı Mahallesi E-5 karayolu İstanbul istikameti yan yolda meydan geldi. Kontrolden çıkan TEMSA marka yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. 3 yolcunun yaralandığı kaza nedeniyle otobüs şoförü Otobüs şoförü Hasan K. (52) isimli şahıs olay yerinde gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, kazanın şoförün direksiyon başında iken uyumasından dolayı meydana geldiği belirlendi. Otobüs şoförü adliyeye sevk edildi.