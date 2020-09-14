HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazaya, uyuyan otobüs şoförünün neden olduğu anlaşıldı

Kazaya, uyuyan otobüs şoförünün neden olduğu anlaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Pendik’te sabah saatlerinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yan yatmıştı.

Pendik’te sabah saatlerinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yan yatmıştı. 3 kişinin yaralandığı kazanın, otobüs şoförünün direksiyon başında uyuması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Kaza, 06.02 sıralarında Pendik Esenyalı Mahallesi E-5 karayolu İstanbul istikameti yan yolda meydan geldi. Kontrolden çıkan TEMSA marka yolcu otobüsü önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. 3 yolcunun yaralandığı kaza nedeniyle otobüs şoförü Otobüs şoförü Hasan K. (52) isimli şahıs olay yerinde gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, kazanın şoförün direksiyon başında iken uyumasından dolayı meydana geldiği belirlendi. Otobüs şoförü adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Koronavirüse yakalandığını duyurduKoronavirüse yakalandığını duyurdu
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
Kıyafet eleştirilerine yanıt! 'Başörtüsü döneminden...'
Kıyafet eleştirilerine yanıt! 'Başörtüsü döneminden...'
Bu transfer bir soygundur
Bu transfer bir soygundur
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Tunceli'de kayıp 2 kardeşten haber alınamıyor
Tunceli'de kayıp 2 kardeşten haber alınamıyor
Engelli kızını döverken görüntülenen baba daha önce de büyük kızını döverek hastanelik etti
Döverken görüntülenmişti! O babayla ilgili kan donduran detay!
Çelebi Altuntaş'ın paylaşımları olay oldu! Uğur Dündar duyurdu: Biraz önce İçişleri Bakanı Soylu aradı
Uğur Dündar duyurdu: Biraz önce İçişleri Bakanı Soylu aradı
Pendik'te 9 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoförün uyuduğu ortaya çıktı
Faciadan dönülmüştü! Şoförün uyuduğu ortaya çıktı
NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalandığını duyurdu
Kayseri'de vakaların yükselmesinin nedeni belli oldu: Akraba ilişkililerinin iyi olması
O ilde vakaların neden yükseldiği belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.