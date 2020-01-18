HABER
  4. Kazaya yardım etmek için durup araçtan inenlere otomobil çarptı: 3’ü ağır 9 yaralı

Kazaya yardım etmek için durup araçtan inenlere otomobil çarptı: 3’ü ağır 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaralananlara yardım için durarak araçtan inenlere otomobil çarptı. Kazada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre D-100 karayolu Gökçeoluk köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Reşadiye istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak kaza yaptı. Aynı istikamete seyir halinde olan başka bir araçtan yardım etmek için inen vatandaşlara o esnada B.A. idaresindeki araç çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan ve yardım amaçlı kazazedelere yardım ederken yaralanan M.A., U.A., A.A., Z.İ., A.U., K.A., Y.H. adlı 9 kişi ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Y.H. (51), M.A. (61) ve M.A. (56) hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarptıKontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarptı
Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldüKamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat Niksar Kaza

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Seyir halindeki metrobüste yangın! Seferler aksıyor

Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksıyor

Sosyal medyada tanıştılar, sonrası korkunç! Yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Eskişehir'deki tramvay tacizcisi tutuklandı

Tamvayda kadınların kabusu oldu!

Son dakika! Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı

Hasan Mezarcı'yla ilgili flaş gelişme

Antalya'da yaz gününü aratmayan görüntüler

Fotoğraflar az önce Antalya'dan geldi

Çamura battı, yardım çığlıkları attı

Çığlıklarını duyup telefona sarıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.