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Kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü kalp krizinden hayatını kaybetti.Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Orman Çiftliği mevkiinde İstanbul yönünde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü kalp krizinden hayatını kaybetti.
Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Orman Çiftliği mevkiinde İstanbul yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nissan Marka 34 DC 7233 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü Ali Sefa Ütkür, önünde devam eden 59 KS 960 plakalı M.Ç.’nin idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, her iki aracın sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hemen sonra otomobil sürücüsü Ali Sefa Ütkür fenalaştı. Fenalaşan sürücü 73 yaşındaki Ali Sefa Ütkür, kaza geçirdiği aracının önünde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ali Sefa Ütkür’ün kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cesedi gerekli incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilirken, her iki aracın yoldan çekilmesi ile trafik normal döndü.

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