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Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 20:30 | Son Güncelleme

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında olay yerinden geçen AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in yaralılara yardım etti.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otobanı Nizip ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında olay yerinden geçen AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yaralıların yardımına koştu. Milletvekili Şahin, kazanın ardından hem görevlilere yardım etti hem de kazazedeleri teselli etti. Şahin, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Yaralılara müdahale ettik ve yol tedbirlerini almaya çalışırken kaza nedeniyle otobanın daralması ve aşırı hız nedeniyle maalesef aynı anda ikinci bir kazayı yaşadık. Sağlık ekiplerimizin müdahalesiyle ağır yaralı 3 kardeşimizi hastaneye naklettik" ifadelerini kullandı.

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti’li vekil, yaralıların yardımına koştu
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