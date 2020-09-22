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Kazayı gören eline yangın tüpü alarak koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

Kayseri’de tır ile otomobilin karıştığı kazayı gören işçiler, araçların alev alması sonrasında yangın tüpleri ile yardıma koştu.Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17.

Kayseri’de tır ile otomobilin karıştığı kazayı gören işçiler, araçların alev alması sonrasında yangın tüpleri ile yardıma koştu.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde’de meydana gelen kazada, hızla gelen bir otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan tıra çarptı. Aracın hava yastıklarının açıldığı kazada sürücü güçlükle araçtan çıkarken ilk olarak yardımına bir işçi yetişti ve sürücüyü refüje yatırdı.
Kazadan kısa süre sonra araçlardan sızan yakıt alev aldı. Araçların yandığını gören fabrika işçileri ellerine aldığı yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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