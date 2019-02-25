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Kazayı gören kadın doktor yaralıların yardımına koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 10:48 | Son Güncelleme

ADANA'da kaza sonucu devrilen panelvandan çıkarılan 2'si kadın 3 yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kaza sonucu devrilen panelvandan çıkarılan 2'si kadın 3 yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı. Kaza, Yüreğirİlçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hkontrolünü yitiren panelvan sürücüsü kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan devrildi. Bu sırada araç içinde bulunan 2'si kadın 3 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kadınlar ise kazanın ardından şoka girdi. Bu sırada yoldan geçen kadın doktor, kazayı görüp yaralıların yardımına koştu. İlk müdahaleyi yapan doktor, "Ben doktorum, lütfen sakin olun ambulans gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi. Ayrıca kadın doktor şoka girenlere su içirdi, konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı. Kazazedeler ise sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Panelvan araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.

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