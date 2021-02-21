HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı

Kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı

21.02.2021 22:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen bir kazayı izlemek için sürücüsünün yavaşlattığı otomobile, arkasından gelen otobüs çarptı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen bir kazayı izlemek için sürücüsünün yavaşlattığı otomobile, arkasından gelen otobüs çarptı. Kaza anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, takla atan otomobilin yaralanan sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmaya başladı. Bu sırada yol üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobil sürücüsü, kazayı daha net görebilmek için aracını yavaşlattı. Bunun ardından arkadan süratle gelen bir otobüs, yavaşlayan otomobili fark edemedi. Otobüsün otomobile çarptığı an ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılarKendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar
Hümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleriHümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar

Türkiye, Somali'deki seçim sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerden endişeli

Türkiye, Somali'deki seçim sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerden endişeli

Tekirdağ'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza!

Vahşette kahreden detay! Ailenin katil zanlısı ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı

Aile katliamında kahreden detay

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'personel sayısı arttı' iddiasına açıklama: Sayı düştü

'Personel sayısı arttı' iddiasına açıklama

Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı

Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.