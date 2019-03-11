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Kazayı izlerken kaza yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Karşı şeritte kazayı izleyen sürücü de kaza yaparak, önündeki otomobile çarptı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Safranbolu-Karabük karayolu Kireçkuyu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Şefoğlu yönetimindeki 78 AF 138 plakalı otomobil, Safranbolu’dan Karabük istikametine seyrederken aynı istikamete giden Abdullah Çıtır yönetimindeki 78 AC 057 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan Yonca Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada karşı şeritte kazayı izleyen Burhan Arslan yönetimindeki 10 D 6424 plakalı otomobil de önünde bulunan M.D. yönetimindeki 78 AAF 688 plakalı otomobile çarptı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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