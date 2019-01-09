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Kazayı önüne çıkan martıya çarpmamak için yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 14:18 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda bir sürücü otomobiliyle önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Otomobilin bir tekeri yerinden fırlayarak yan yolda ilerleyen başka bir araca çarptı.

Kazayı önüne çıkan martıya çarpmamak için yapmış

Alper KORKMAZ-Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda bir sürücü otomobiliyle önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Otomobilin bir tekeri yerinden fırlayarak yan yolda ilerleyen başka bir araca çarptı. Araçtaki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücünün polise, "Önüme çıkan martıya çarpmamak için direksiyonu kırmıştım" dediği öğrenildi.

Kaza saat 12.30 sıralarında Topkapı istikametinde meydana geldi. Mehmet Aslan'ın kullandığı 34 LC 5025 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre, önüne çıkan martıya çarpmamak için bariyerlere çarptı ardından takla atarak ters döndü. Otomobilin bir tekeri yerinden fırlayarak yan yolda ilerleyen başka bir araca çarptı. Araç içinde bulunan iki kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içinden çıkarıldı. Ters dönen araç ise vatandaşların yardımıyla düzeltildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yolcuyu ayakta tedavi etti. Sürücü Mehmet Aslan'ın polise, "Önüme çıkan martıya çarpmamak için direksiyonu kırmıştım" dediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Sefaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.
(FOTOĞRAF)

Kazayı önüne çıkan martıya çarpmamak için yapmışKazayı önüne çıkan martıya çarpmamak için yapmışKazayı önüne çıkan martıya çarpmamak için yapmışKazayı önüne çıkan martıya çarpmamak için yapmış

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