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  4. Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler

Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 22:43 | Son Güncelleme

Denizli’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tartışma meydana geldi.

Denizli’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tartışma meydana geldi. Trafik kazasında yaralanan olmazken, tartışma kavgaya dönüştü. Kaza ile ilgisi olmayan alkollü bir vatandaş ise alkol şişesini tartışmasının ortasına atarak kaçtı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde Deliktaş altgeçidinde otogar istikametine seyir halinde olan 20 NH 579 plakalı Renault markalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil ile bariyerlere çarpan sürücü yan yatarak durabildi. Aynı istikamette ilerleyen 20 HY 464 plakalı Audi marka otomobil kazayı görmesi ile aniden durdu. Arkadan gelen 20 BJ 391 plakalı otomobil ve 09 PS 757 plakalı Tofaş marka otomobilde kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği yönlendirirken, itfaiye ekipleri yan yatan araçta bulunan sürücüyü çıkardı. Sürücü yara almadan kurtarılarak sağlık ekipleri ayakta tedavi etti.

Yoldan geçen vatandaş alkol şişesi fırlattı
Sürücüler bir birleriyle tartıştığı sırada olayı görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüyen 09 PS 757 plakalı otomobil sürücüsü Onur N. ise, “Aracımın plakasını çekmeyin, çekerseniz kötü olur” şeklinde ifadeler kullandı. Ardından aracının plakasını sökerek bagaja sakladı. Olay yerinde polislere bağıran sürücü Onur N. ve arkadaşları diğer sürücüler ile tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan polis ekipleri biber gazı kullanarak ayırabildi. Tartışma esnasında trafiğin arasından gelen alkollü bir vatandaş ise elindeki alkol şişesini tartışmasının ortasına atarak kaçtı. Polis ekipleri tartışmaya karışan Onur N.’yi ise gözaltına aldı.

Zincirleme kazaya karışan 4 otomobil, trafikten çekilmesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

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