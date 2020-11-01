Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler

Denizli’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tartışma meydana geldi. Trafik kazasında yaralanan olmazken, tartışma kavgaya dönüştü. Kaza ile ilgisi olmayan alkollü bir vatandaş ise alkol şişesini tartışmasının ortasına atarak kaçtı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde Deliktaş altgeçidinde otogar istikametine seyir halinde olan 20 NH 579 plakalı Renault markalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil ile bariyerlere çarpan sürücü yan yatarak durabildi. Aynı istikamette ilerleyen 20 HY 464 plakalı Audi marka otomobil kazayı görmesi ile aniden durdu. Arkadan gelen 20 BJ 391 plakalı otomobil ve 09 PS 757 plakalı Tofaş marka otomobilde kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği yönlendirirken, itfaiye ekipleri yan yatan araçta bulunan sürücüyü çıkardı. Sürücü yara almadan kurtarılarak sağlık ekipleri ayakta tedavi etti.