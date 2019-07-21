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Kazayla kırdığı su borusunun içinden arılar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada yanlışlıkla su borusunu kırdı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada yanlışlıkla su borusunu kırdı. Kırılan su borusunun içinden arıların çıktığını gören çiftçi, boruyu kontrol ettiğinde arı kovanı görünce neye uğradığını şaşırdı.
Çınar ilçesine bağlı Taşönü köyünde tarlasını sürmeye giden bir çiftçi, uzun yıllar önce yerleştirilen ve son dönemlerde kullanılmayan su borusunu kazayla kırdı. Kırılan su borusundan arıların çıktığını gören çiftçi, borunun içine baktığında neye uğradığını şaşırdı. Arıların su borusu içinde yuvalanıp kovan yaptığını gören çiftçi, bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Çiftçi, daha sonra içinde arı kovanının bulunduğu boruyu güvenli bir yere taşıdı.

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