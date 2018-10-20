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Kazayla vurulan asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Kars'ta nöbet tutarken şakalaştığı arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla ölen Piyade Er Hakan Atan'ın naaşı, Erzurum'daki törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı

Kars'ta kulübede nöbet tutarken şakalaştığı arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Piyade Er Hakan Atan'ın cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Devlet Hastanesine getirilen Piyade Er Hakan Atan'ın cenazesi sabah saatlerinde askerlerce buradan alınıp konvoy eşliğinde Hava Meydan Komutanlığına getirildi.

Türk bayrağına sarılı naaşı burada katafalka konulan Atan için tören düzenlendi.

Törende özgeçmişi okunan Atan'ın cenazesi, yapılan dualar sonrası askeri tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınıp Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konuldu.

Hakan Atan'ın naaşı ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

Törene, Erzurum Vali Vekili Seyfettin Doğan, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile kurum müdürleri askeri personel katıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Orbay Kışlası'nda, dün, nöbet tutarken şakalaştığı arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Atan, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars Piyade Er Hakan Atan

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