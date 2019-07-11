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Kazayla vurulan kişi, 5 gün sonra hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, akrabası A.Ö.'nün (27) kazara ateş alan tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Yasin Günaydın (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla vurulan kişi, 5 gün sonra hayatını kaybetti

SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, akrabası A.Ö.'nün (27) kazara ateş alan tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Yasin Günaydın (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 4 Temmuz'da ilçeye bağlı Kurşunlu köyünde meydana geldi. Köyde bir yakınının düğününe katılan Yasin Günaydın, akrabası A.Ö.'nün ruhsatsız tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı. Yakınlarının ihbarıyla köye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Günaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günaydın, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Otopsisi yapılan Yasin Günaydın, Karaağaç köyünde toprağa verildi.
Daha önce ifadesi alınarak serbest bırakılan A.Ö. ise jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

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Kazayla vurulan kişi, 5 gün sonra hayatını kaybetti

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