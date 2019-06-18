HABER

Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

SİNOP'un Erfelek ilçesinde, takla atan otomobil,  yol kenarındaki boş alana düştü.

Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi

Deniz ÖZEN/ERFELEK (Sinop),(DHA)- SİNOP'un Erfelek ilçesinde, takla atan otomobil, yol kenarındaki boş alana düştü. 1'i ağır 4 yaralı, yardım gelmesini olay yerinde yatarak bekledi.
Kaza, öğle saatlerinde Erfelek ilçesi Mecitözü Tatlıca Şelaleleri mevkiinde meydana geldi. Tarık Bölükbaş, 34 CAD 833 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, yol kenarındaki boş alana düştü. Kazada sürücü Tarık Bölükbaş ile Gamze Yanık (18), Beyzanur Dere (21) ve Kadir Güllükaya (41) yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, aracın yanına yatarak, yardım gelmesini bekledi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan ve belindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Beyzanur Dere'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini beklediKazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
7 ayrı suçtan aranan zanlı Kuşadası’nda yakalandı7 ayrı suçtan aranan zanlı Kuşadası’nda yakalandı
Halk otobüsünün çarptığı vatandaş kurtarılamadıHalk otobüsünün çarptığı vatandaş kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.