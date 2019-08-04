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Kazazedelere yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kazazedelere yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, şarampole devrilen otomobildekilere yardım etmek için yol kenarında duran minibüse otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan B. yönetimindeki 07 E 3454 plakalı otomobil, Çevrikköprü mevkisinde şarampole devrildi.

Bu sırada kazayı gören ve yardım için yol kenarında duran Cemalettin Ö. idaresindeki 78 M 6114 plakalı minibüse, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 TK 1498 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Peş peşe gelen iki kazada, otomobil sürücüsü Rıdvan B. ile otomobillerdeki Doğan Topaloğlu (31), Bahattin Zeren (67), Hilmi Bilican (39), Yücel Kopan (28), İbrahim Eken (56) ve Hüseyin Akın yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Doğan Topaloğlu, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Hüseyin Akın'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 6 yaralı Karabük trafik kazası

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