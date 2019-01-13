HABER

Kazazedeye yardıma gidenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 08:24 | Son Güncelleme

Konya'da devrilen kamyonetin sürücüsüne yardım etmek isteyenlere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da kaza yapan kamyonetin yaralı sürücüsüne yardım için gelenlere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Özgür Özdemir'in kullandığı 42 BVE 22 plakalı kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görüp yaralanan kamyonet sürücüsüne yardıma koşan Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı'ya, Salih G. idaresindeki 42 DLN 35 plakalı otomobil çarptı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı hayatını kaybetti.

Tedavileri süren Adem Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Salih G'nin alkollü olduğu olduğu belirtildi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Çekmeköy'de park halindeki CHP seçim aracında yangınÇekmeköy'de park halindeki CHP seçim aracında yangın
İzmir otogarında elektrik kesintisi İzmir otogarında elektrik kesintisi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamyonet Konya otomobil trafik kazası yardım

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İzmir'de engelli kadına cinsel istismar! Sanıktan şok sözler: İlişki için baskı yaptı

Her satırı iğrenç! 'Tekerlekli sandalyeden eve kucağımda...'

Niğde Ulukışla'da nüfus tabelası değişti! CHP'li vekilden olay sözler

Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...

Tarihçi Talha Uğurluel'in 2 bin 487 FETÖ şüphelisi ile uçuş yaptığı ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da hareketli saatler! Kovalamaca polis aracının takla atmasıyla sonlandı!

İstanbul'da hareketli saatler! Polis aracı taklalar attı!

Bir anda bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor!

Bir anda bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.