Kazdağı kestanesi, geçim kaynakları oldu (YENİDEN)

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen kestaneler, yöre halkının gelir kapısı oldu. Dağ köylerinde yaşayanlar, olgunlaşıp ağaçlardan yere dökülen kestaneleri toplayıp, pazarlarda kilosunu 5-10 liradan satıyor.
Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin dağ köyleri Serhat, Yassıbağ, Akçakıl, Karaköy, Çırpılar ve Daloba'da, bu yıl kestane bolluğu yaşanıyor. Yöre halkı bölgedeki dağlık alanda ve yol kenarlarında bulunan ağaçlardan kestane topluyor. Köylüler, ilçe pazarına getirdikleri kaynatmalık diye bilinen ufak kestanenin kilosunu 5 liradan, kebaplık kestanenin kilosunu ise 8-10 liradan satıyor.
Kestane toplayarak geçimini sağlayan Akçakıl köyü sakinlerinden Medine Aydın (47), "Bu yıl köyümüzdeki kestane ağaçlarında verim çok yüksek. Ağaçların altları dökülen kestanelerle dolu. İlk toplamaya başladığımızda kilosunu 8 TL'den sattığımız kaynatmalık kestanenin fiyatı şu anda ilçe pazarında 5 TL'ye kadar düştü. İri olan kebaplık kestanenin kilosunu ise 8-10 TL'den satıyoruz. Kazdağları'nda doğal ortamda yetişen kestaneler ekonomimize önemli bir katkı sağlıyor" dedi.
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