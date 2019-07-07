Kazdağı kırmızı beneklisine özgürlük

Burak GEZEN/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- KAZDAĞLARI'ndaki derelerde yaşayan kırmızı benekli alabalık yasak yöntemlerle yapılan avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tehlikeye dikkat çekmek isteyen Ceylan ve Mehmet Aslan, Gökkuşağı alabalığı yakalamak için attıkları oltalarına takılan kırmızı benekli alabalıkları doğal ortamına saldı, o anları da kameraya kaydetti.

​Kazdağları bölgesinde kurulan çiftliklerde çeşitli alabalık türleri yetiştirilerek ziyaretçilere satışı yapılırken, derelerde doğal ortamda yetişen alabalıklar ise, bilinçsiz avlanma nedeniyle büyük tehdit altında. 4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ, doğal alabalık türlerinin avcılığını belirliyor. Tebliğ, Kazdağı’ndaki derelerde yetişen kırmızı benekli alabalıklar için 25 santim boy limiti ve kişi başı günlük 3 adet sınırlaması getiriyor.

Handeresi’nde tamamen yasak olan kırmızı benekli alabalık avcılığı, diğer alanlarda ise 1 Ekim-28 Şubat tarihleri dışında belirtilen şartlarda yapılabiliyor. Ancak buna uyan vatandaşlar olduğu gibi, kimyasal maddeler, patlayıcı ve elektrik kullanarak avlanan kişiler de bulunuyor.