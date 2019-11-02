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Kazdağları her mevsim başka renk giyiniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 14:27 | Son Güncelleme

Temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan Kazdağları doğa fotoğrafçıları ve trekkingcilerin yanısıra doğa sevenleri hayran bırakıyor.Sarı ve kırmızının tonlarıyla Kazdağları adeta sonbahar kıyafetleri giymesi büyük dikkat çekiyor.Yeşilin bin bir tonu ile bezenen Kazdağları’nda sarı, turuncu ve kırmızı renkleri ile insanı etkilerken kartpostallık görüntüler oluşturuyor.Adeta kırmızı giyinen Kazdağları’nı başta doğa fotoğrafçıları olmak üzere bu ortaya çıkan eşsiz manzarayı fotoğraflıyor.

Temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan Kazdağları doğa fotoğrafçıları ve trekkingcilerin yanısıra doğa sevenleri hayran bırakıyor.
Sarı ve kırmızının tonlarıyla Kazdağları adeta sonbahar kıyafetleri giymesi büyük dikkat çekiyor.
Yeşilin bin bir tonu ile bezenen Kazdağları’nda sarı, turuncu ve kırmızı renkleri ile insanı etkilerken kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Adeta kırmızı giyinen Kazdağları’nı başta doğa fotoğrafçıları olmak üzere bu ortaya çıkan eşsiz manzarayı fotoğraflıyor. Doğa fotoğrafçıları çektikleri bu güzellikleri bir yandan dağda huzur bulurken bir yandan da arşivlerine katmanın mutluluğunu yaşıyor.
Mustafa Şıvka, “Hobi olarak ta fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Kazdağları her mevsim başka bir kıyafet giyiyor. Kışın beyaz, ilkbaharda yeşil. Bu mevsim kırmızı, sarı bu renk armonisi büyülüyor. Dağlarda huzur buluyorum. Bir süre daha sürecek olan bu görsel şölen kaçırılmamalı diye düşünüyorum” dedi.
Kazdağı (İda Dağı)
Balıkesir ili, Edremit İlçesi sınırlarında, Edremit Körfezi’nin kuzeyinde bulunmaktadır. Edremit Körfezi’nin kuzeyinde bulunan Kaz dağları 21 bin 300 hektarlık alanıyla deniz ve yeşilin tarihi dengeler ile doğanın kucaklaştığı zengin fauna ve florası ile ülkenin görülmeye değer yerlerindendir. Kazdağlarına ilçenin dört noktasından ulaşılabilir. Bunlar Zeytinli, Kızılkeçili , Güre ve Altınoluk Mahalleleri istikametinden çıkan orman yollarıdır.
Balıkesir’den 230 nolu, Çanakkale’den 24 nolu karayolu ile ulaşılmaktadır. Saha, Çanakkale’ye 123 km, Balıkesir’e 92 km. mesafededir.
Yörenin Tarihçesi: Kazdağı tarih öncesi yıllarda da çeşitli medeniyetleri barındırmış muhtelif tarihlerde kentler, kasabalar kurulmuş ve yıkılmıştır. Bilinen tarihi MÖ 2000 yıllarında başlar. Bu tarihlerde Thebe şehri, Lyrnessos şehri, Khrysa şehri, Killa Şehri, Anderia şehri, Antandros şehri, Adramytteion şehri, Astrya şehri, Gargara şehri gibi şehirler kurulmuş bunlardan bir çoğuda Truva savaşları sırasında yok edilmişlerdir.
Kaz Dağının üzerine yerleşmiş, kuzey-güney istikametine uzanan derin vadi ve kanyonları, flora ve fauna açısından zengin bir potansiyel arzetmekte, özellikle de bitki örtüsünün taşıdığı biyolojik çeşitlilik ana kaynak değerini oluşturmaktadır.
Hayvan Türleri: Ayı, Karaca, Yaban Kedisi, Su Samuru, Sincap,Yarasa, Kirpi, Tavşan, Porsuk, sansar, Tilki, Yaban Domuzu, Kartal, Doğan, Atmaca,Şahin, Keklik, Tahtalı, Çulluk ve Balık cinsleri, Alabalık ve sazan türleri bulunmaktadır.
Bitki Örtüsü: Üst tabakada 600-700 rakımlar arasında Kızılçam hakimdir. Üst rakımlarda Karaçam, Kayın, Göknar asli ağaç türleridir. Kestane Meşe, Kızılağaç, Çınar ağaçları bulunmaktadır. Alt tabakada Sistus(Laden), Erika, Karaçalı, Böğürtlen, Sarmaşık bitkileri ile Kekik, Adaçayı, Sumak gibi tıbbi bitkiler açısından da çok zengindir.
Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Milli Parkın bitki zenginliği ve doğal peyzaj değerlerini sunduğu vadilerde düzenlenen günübirlik kullanım alanlarında, günübirlik rekreasyonel hizmetler sunmaktadır.
Milli Park mahalli yetkilerinin göstereceği kontrollü noktalarda çadırla ve karavanla konaklama yapılabilmektedir.

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