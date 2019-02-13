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Kazdağları'nda araçlar mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 13:13 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit, Havran ve Çanakkale’nin Yenice İlçeleri arasında kalan Kazdağları’nın Kapanca-Hanlar-Kalkım yolunda gece başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Zaman zaman kar yağışı nedeniyle kapanan yolda onlarca araç mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçları orman köylüleri traktörleri ile kurtarıyor.

Kazdağları’nın Kapanca-Hanlar-Kalkım mevkinde gece saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar yüksekliği 10 santimetreye kadar çıktı.

Kazdağları'nda onlarca araç mahsur kaldı

Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde yol zaman zaman trafiğe kapandı.
Bir çok araç yolda ilerleyemeyince beklemek zorunda kaldı.
Yolda kar yağışı nedeniyle mahsur kalanları orman köylüleri dört çeker traktörleri ile kurtardı.
Bölgede içlerinde yolcu otobüsleri ve kamyonlarında bulunduğu onlarca araç mahsur kaldıkları yerden kurtulmak için ekipleri çalışma yapmasını bekliyor.
Bölgeye çalışma yapması için Karayolları Ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
Yetkililer bu yol kesimine mecbur kalınmadıkça girilmemesi ve bu yolda gidecek sürücülerin yanlarında zincir, çekme halatı ve kar lastiği olması gerektiğini ifade ettiler.
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Anahtar Kelimeler:
Kazdağları Balıkesir Edremit kar yağışı

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