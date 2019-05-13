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Kazdağları'nda bahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleri ile 4 mevsim doğa severlerin ilgisini çeken Kazdağları baharın gelişiyle birlikte yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor. Kazdağları’da bahar ile gelen eşsiz güzellik havadan görüntülendi.

Binlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapan flora ve faunası ile bir bölümü koruma altına alınan Kazdağları bahar aylarının gelmesiyle canlandı.

Özellikle geniş yapraklı ağaçların yoğun olduğu Kuzey cephesinde doğanın bahar uyanışı yeşilin binbir renginin ortaya çıkmasına neden oluyor.
Eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Kazdağları bahar aylarında da farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor.
Bölgede yağışların artmasıyla birlikte yeşilin eşsiz renk cümbüşüne eriye karlar ve yağışlarla artan şelalelerde ayrı bir güzellik katıyor.
Havadan ise bu eşsiz güzellik görüntülere bir başka yansıyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kazdağları Bahar orman

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